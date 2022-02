Una rosa che si rispetti ha bisogno di giovani seri e con la voglia di spaccare il mondo, ma anche di giocatori di esperienza pronti a guidarli verso i propri orizzonti.

Il Finale può contare di tutto questo insieme di valori e, per il loro attaccamento alla maglia, i senatori giallorossiblù stanno dando un contributo importante alla causa.

E la gara contro la Cairese è stata anche una sorta di segnale: la apre l’esperto Tommaso Scarrone, allunga la promessa Alessandro De Benedetti e la chiude capitan Lorenzo Scalia. Ecco, questo è il classico esempio della combinazione prima citata.

Scalia e Scarrone. oltre ad essere grandi amici, sono due tra le figure di spicco dell’organico di mister Buttu e, dopo la vittoria contro il valbimodesi, hanno commentato così la gara: “Ci serviva riuscire a centrare una partita contro un avversario di alta classifica, siamo soddisfatti dei nostri giovani: stanno lavorando alla grande per diventare i nuovi punti di riferimento della squadra, hanno qualità importanti”.

Ma Scarrone non ha dubbi su chi ha segnato il miglior gol: “Neanche segnando in sforbiciata lo avrei raggiunto, quando Scali gioca da fermo è incontenibile per la sua imprendibile finta da fermo”.