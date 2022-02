Nonostante la sconfitta, gli uomini di Buttu chiudono la regular season ai playoff e, quindi, salvi.

Per questo oggi sono stati lanciati tanti giovani, tra cui Andrea Stagnaro: classe 2004, Stagnaro è un attaccante proveniente dall’ottimo serbatoio della Juniores e, intorno al trentesimo, è riuscito a trovare il suo primo gol in Eccellenza, riaprendo l’incontro.

La giornata del giovane calciatore è sicuramente da ricordare: “Per me è stata una bellissima emozione, soprattutto perché si è trattato di un derby. Sono contento di aver trovato il mio primo gol, in una bella partita dove ce la siamo giocata fino all’ultimo, però vanno fatti i complimenti al Pietra e spero facciano bene nei playout perché se lo meritano”.

Ora i playoff saranno vissuti come un’esperienza formativa, e Stagnaro è già pronto: “Questo è l’inizio di un percorso che spero possa permettermi di sognare in grande: abbiamo da fare nel miglior modo possibile i playoff e io cercherò di sfruttare ogni occasione che mi verrà data. Siamo tutti consapevoli della difficoltà del momento e, non avendo mai affrontato una situazione del genere, ne sono consapevole anche io grazie all’aiuto dei miei compagni e del mister. Dalla prossima settimana partiremo con la preparazione, vogliamo fare bene”.

La fiducia dimostratagli nell’ultimo periodo è una prova di quanto il Finale creda molto in lui: “Io ho iniziato un periodo di crescita molto alto: negli ultimi due anni sono state più le volte che sono stato fuori rispetto a quelle dentro, tra covid e infortuni. Tutto questo lo devo soprattutto ai miei due allenatori in Juniores, Sgambato e Spadoni, e poi a mister Buttu che mi sta dando la mentalità per stare in questo campionato”.

Infine tempo alle dediche per il gol: “Alle persone che credono in me, dai miei genitori fino a tutti i miei amici che oggi erano allo stadio per sostenermi: grazie a loro ho alleviato tutta la mia tensione”.