Ieri allo stadio Annibale Riva si è giocato il ritorno dei quarti di finale di Coppa Liguria, dove gli striscioni di Podestà erano chiamati a ribaltare il risultato contro il Pontelungo di mister Zanardini; questo non è successo, anzi, i granata si sono imposti per 4-1 accrescendo ancor di più il parziale.

Il tecnico si è espresso così il giorno dopo la gara, in una serata storica per la sua società: “C’è stato equilibrio fino al 2-0, contro un avversario che ha provato a ribaltare il risultato e, per assurdo, ci ha messi più in difficoltà rispetto alla partita d’andata: la mano di Podestà si sta iniziando a intravedere, sono messi meglio in campo. Ovviamente, dal momento del doppio vantaggio è stato tutto molto più semplice“.

Le prospettive future restano sempre le stesse: “Solo la Carcarese può perdere il campionato, anche perché non credo che loro possano perdere terreno proprio adesso, come non credo che noi possiamo vincerle tutte; 9 punti di distacco siano tanti, soprattutto perché manca poco alla fine, quindi ci giocheremo il secondo posto fino alla fine con Aurora e Andora”.

Infine una considerazione sul momento degli avversari: “All’andata avevano a disposizione qualche giocatore importante in più, ma secondo me ci hanno sottovalutato e ieri si è visto un altro atteggiamento da parte loro. A mio modo di vedere, recuperando qualche giocatore, hanno sempre tutte le carte in regola per vincere il campionato, glielo auguro perché Savona merita ben altre categorie“.