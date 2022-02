La sconfitta di Finale ha interrotto una serie decisamente positiva per i gialloblù, non perdendo dalla gara di Albenga e non avendo mai subito 3 reti in tutta la prima parte di stagione.

Forse un piccolo avvertimento per una realtà che sta facendo molto bene e, in queste partite finali, dovrà cercare di perdere meno punti possibili per evitare di mandare tutto all’aria. L’arrivo di Campelli è la dimostrazione dell’unità d’intenti nel raggiungere le prime della classe.

Diego Alessi non è stato affatto soddisfatto della prestazione dei suoi: “Non c’è da salvare praticamente nulla: abbiamo fatto un primo tempo anonimo, perdendo tutti i duelli senza lo spirito giusto. Il motore non è stato acceso e, in una partita come quella contro il Pietra, bisognerà subito riaccenderlo per riscattarci”.

L’episodio che ha provocato la sua espulsione ha fatto discutere, ma il tecnico commenta così: “Io mi sono innervosito perché è stato tirato un pugno ad un mio giocatore a gioco fermo e l’arbitro non ha fatto nulla. Tutto qui, ma noi dobbiamo scendere in campo per poter recriminare qualcosa”.