“Riprendersi” era la parola chiave per i valbormidesi durante l’appuntamento di ieri contro il Pietra Ligure, e i gialloblù si sono ripresi eccome: una splendida rovesciata al novantesimo è stata la firma di una vittoria che fa tornare entusiasmo.

Una gara piacevole tra due compagini molto attrezzate, la quale è sempre stata in bilico a livello di punteggio.

Diego Alessi, essendo squalificato, è sceso dalla tribuna con grande felicità andando incontro ai suoi due collaboratori: Giuliano Bresci e Michele Battistel, un giovane team che sta lavorando sodo per continuare ad affermare il nome della Cairese.

Ad analizzare la gara ha iniziato proprio mister Alessi: “Abbiamo lavorato bene nel primo tempo, subendo due ripartenze e mezzo contro una squadra veramente brava in fase offensiva, che stava per raddoppiare. Però credo che la partita sia stata condotta da noi sin dall’inizio e, meritatamente, siamo riusciti a ribaltarla”.

Un elogio ai suoi due collaboratori: “Se la Cairese è in queste buone condizioni il merito è soprattutto di chi ho affianco oggi: siamo come fossimo una sola persona e questo sta portando risultati per i ragazzi”.

Dagli spalti sembrava che il Pietra fosse molto vicin0 a raggiungere i tre punti. Ma Bresci è stato di un altro avviso: “Vittoria insperata? Sinceramente non sono d’accordo. A fine primo tempo avevamo tutti i mezzi per poterla ribaltare, e così è stato, confermando la nostra certezza nel raggiungere questo risultato”.

Battistel crede che ora sia il momento cruciale della stagione: “Ora non ci resta che completare il primo passo qualificandoci alla seconda fase, per poi lottare in tutte le altre partite che ci aspetteranno: dobbiamo abituarci a giocare in questo modo, più avanti si va e più si alza la difficoltà”.

L’innesto di Campelli dall’Albenga è stato importante per i gialloblù. Contraccambiando le parole del giocatore, mister Alessi dice: “Marco è arrivato in un momento condito da tante difficoltà, ci sta dando una grossa mano anche dal punto di vista numerico per tutte le defezioni che abbiamo. Dal primo allenamento ho visto in lui delle caratteristiche che a me piacciono molto, mentre oggi ha fatto una partita straordinaria, ma su questo non ne avevo dubbi: la Cairese non prende giocatori a caso, ma che possano alzare il livello”.