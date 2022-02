Lo scossone ad Albenga ha creato una grande occasione di mercato per i valbomidesi, che si sono mossi velocemente per acquisire le prestazioni di uno dei giocatori del momento: Marco Campelli, oggi già una vittoria con lui in campo contro il Pietra Ligure.

Campelli è rimasto colpito positivamente da questa nuova avventura: “La Cairese è una società seria, i compagni e lo staff mi hanno accolto molto bene. Questa vittoria ci serviva tantissimo per il morale dopo la sconfitta di domenica, ma non avevo alcun dubbio: anche prima che arrivassi io la squadra era molto forte, sono contento di poter dare una mano per proseguire questo percorso che si spera possa portarci a raggiungere delle grosse soddisfazioni”.

Da essere allenato da Alessandro Lupo, adesso è Diego Alessi a godersi il suo nuovo gioiello: “Il mister è molto giovane ma è tanto preparato. Ieri al primo allenamento mi ha subito detto come mettermi a disposizione della squadra, il suo aiuto è fondamentale per i nostri obiettivi”.

Ciò che è successo ad Albenga non ha potuto far altro che indirizzare la scelta del calciatore: “Non c’erano più le condizioni per andare avanti con la società e quindi, appena ho avuto l’occasione, sono venuto qui a Cairo con molto entusiasmo. Già a dicembre c’è stato un contatto e ora non ho esitato ad accettare la proposta. Ad Albenga sono stato bene, in una piazza straordinaria, ma purtroppo è andata così”.