Una partita molto concitata quella che si è svolta al Comunale di Borgio Verezzi. I ragazzi di Fabio Cordiale hanno perso 2-1 contro la Priamar, dopo aver svolto un ottimo secondo tempo cercando di rimediare ai due errori difensivi che hanno causato le reti degli ospiti. Tuttavia il nervosismo è prevalso sulla calma e, proprio nel momento in cui sembrava vicino al pari, il Borgio è rimasto in 9 contro 11.

Cordiale, espulso anche lui stesso, non ha dubbi sull’andamento della gara e non vuole dare colpe a nessuno dei suoi: “Se vogliamo parlare di calcio il discorso è questo: abbiamo sbagliato in due situazioni difensive, perdendo una partita dove siamo stati padroni del gioco; oltre quelle due occasioni loro non si sono fatti vedere. Noi siamo una squadra che punta a dare fastidio alle altre tre più forti (Spotornese, Priamar e Loanesi), cercando di finire ai playoff lavorando in armonia. Non bisogna dimenticare che siamo “a costo zero”, con un gruppo di ragazzi di prospettiva nei quali ripongo la mia massima fiducia. Se si vuol fare una corazzata per vincere il campionato il gioco è semplice: si fissa un budget e poi da lì si parte”.

Sono stati giorni di cambiamento in casa Borgio dopo le dimissioni di Tuninetti, DS e grande amico del tecnico, ma ciò non ha inciso sulla prestazione di ieri: “In settimana abbiamo mangiato insieme, parlandoci chiaramente in spogliatoio. L’approccio è stato quello giusto, ripeto, abbiamo fatto due errori che in Seconda Categoria ci sta commettere. Il risultato poi parla chiaro, come sempre, perché alla fine è quello il fattore più importante nel calcio. Noi ora dobbiamo pensare all’appuntamento di Coppa di mercoledì, dove tante altre squadre non ci sono, e andare avanti per la nostra strada: quello che arriverà prenderemo”.