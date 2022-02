A Finale Ligure è andato in scena il match di Juniores tra i padroni di casa del duo Sgambato-Spadoni e l’Albenga di Marco Mambrin.

Il risultato finale è stato di 0-0, ma si è vista una gara interessante tra due squadre ricche di giovani di valore.

Tra i tanti amici, genitori e curiosi, è stato spettatore anche il nuovo allenatore bianconero Flavio Ferraro, che tra un tempo e l’altro ha risposto ad alcune domande sulla sua nuova avventura.

Una sfida che il tecnico ha accolto nell’immediato con grande entusiasmo: “Ringrazio la società Albenga e tutti i suoi componenti per avermi dato questa opportunità, era un sogno che inseguivo da un po’ di tempo: c’è grande fame di calcio e si possono fare grandissime cose. Per questo, quando è arrivata la chiamata, non ho tentennato neanche un secondo ad accettare”.

Nonostante un punteggio molto soddisfacente, che proietta gli ingauni al secondo posto, l’ambiente ha subito uno scossone non indifferente con le dimissioni di Lupo e Fiani: “Le difficoltà ci sono sempre, poi quando si subentra non ne parliamo. Certo, la classifica parla a nostro favore, però quando si fa un cambio ci sono metodologie diverse e quindi la situazione inizialmente non è facile”.

La sua esperienza potrà essere un fattore importante per le sorti dei bianconeri: “Ho trovato una società organizzatissima con tutti i ruoli coperti e, nonostante le difficoltà, c’è la volontà di risolverle. Io devo pensare esclusivamente al campo, cercando di continuare quel tanto di buono che è stato fatto fino ad adesso, dando serenità e portando qualche piccolo correttivo a livello di mie idee di come vedo il calcio. Sia chiaro, non voglio stravolgere nulla perché non c’è il tempo e nemmeno il motivo per farlo”.

La partita Juniores tra Finale e Albenga è stata molto apprezzata da Ferraro, che la commenta così: “Sono favorevolmente impressionato in generale: ho visto due squadre organizzate e nessun giocatore che non sia in grado di poter giocare a calcio. Questa è una cosa stranissima perché, nelle Juniores che ho visto nelle mie precedenti esperienze, trovavo tanti giocatori che finito quel periodo di transizione non avrebbero mai trovato sbocchi; qui invece ci sono 22 giocatori tutti con delle buonissime potenzialità. Andare a vedere la Juniores è un mio compito, così facendo si può tenere d’occhio i giovani aggregati alla Prima Squadra e altri profili in prospettiva”.