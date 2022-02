Cairo, il Covid fa saltare anche il Carnevale 2022: “Speriamo di tornare presto a divertirci insieme”

Cairo Montenotte. Il Covid-19 ferma ancora il Carnevale di Cairo. Per il secondo anno consecutivo, non si farà. A comunicarlo è il Comitato Storico dei Rioni che si occupa della sua organizzazione.

“Ci dispiace immensamente non poter condividere con voi, soprattutto con i più piccoli, la magia e la spensieratezza di una festa davvero unica nel suo genere anche per la centralità che la stessa riveste nel patrimonio umano e culturale di tutti noi – dicono in una nota – Abbiamo atteso fine alla fine nel tentativo, purtroppo vano, di provare a ricercare una soluzione che potesse aiutarci a realizzare comunque il nostro Carnevale al quale teniamo in maniera viscerale perché questa festa è stata e, non appena possibile continuerà ad essere, un momento autentico di svago, divertimento e spensieratezza”.

“Tuttavia – spiegano – è inutile cercare di sottrarci ad una realtà che impone scelte ispirate alla massima prudenza e alla tutela della nostra salute, bene primario imprescindibile: lo dobbiamo a tutti noi per lasciarci alle spalle, speriamo il prima possibile, tutto questo e tornare a divertirci tutti insieme in maniera tanto semplice quanto autentica”.

Il comitato poi rivela: “Non escludiamo di organizzare, nell’assoluto rispetto di ogni precauzione, un piccolo momento che possa comunque farci ricordare il senso del Carnevale e, laddove così fosse, vi terremo aggiornati cosicché si possa comunque tenere vivo un momento di festa al quale teniamo con tutto noi stessi. Torneremo a lanciarci i coriandoli in piazza, tutti insieme in allegria, e sarà ancora più bello e appagante”.

“Vi abbracciamo forte e, comunque, vi auguriamo un buon Carnevale perché questa festa porti comunque nei vostri cuori quella leggerezza e quello spirito fanciullesco che è sempre bello non perdere e che, specie in un momento come questo, può davvero essere ancora più prezioso”, conclude così la nota del Comitato Storico dei Rioni.