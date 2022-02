Cairo, 60 anni del Cai e record di iscritti: “Il Covid ha fatto riscoprire la bellezza della montagna”

Cairo Montenotte. Restrizioni, raccomandazioni di prediligere luoghi all’aperto, paura del virus. Negli ultimi due anni abbiamo inesorabilmente cambiato la nostra vita quotidiana. Abbiamo così cercato di sperimentare, di dedicarci a nuove attività. Abbiamo riscoperto la bellezza di una passeggiata, di fare sport all’aria aperta. E la montagna è diventata una meta sempre più amata. A confermarlo è il Cai Valbormida Cairo che è riuscito a festeggiare, poco prima del 60° anniversario della una fondazione, il record di iscritti.

Una grande soddisfazione per il consiglio direttivo, capitanato da Luca Zanco, che il 28 gennaio ha spento 60 candeline. Un traguardo importante raggiunto, dicono, “proprio come una camminata di montagna, tra alcune salite e alcune discese, tra qualche momento di fatica alternato ad alcuni momenti di grande felicità”.

La storia della sottosezione del Cai Valbormida Cairo parte il 10 gennaio 1962, quando viene presentata la domanda di costituzione al consiglio direttivo della Sezione di Savona, accolta poi dal consiglio centrale del C.A.I. il 28 gennaio 1962 e con deliberazione comunicata dalla sede centrale il successivo 29 gennaio.

Da quel momento il Club Alpino cairese ha dato il via alle proprie attività facendo incontrare centinaia di appassionati della montagna che hanno voluto mettersi alla prova in questo sport. E lo scorso anno è stato raggiunto uno degli obiettivi che il Cai si era prefissato da tempo: superare i cento iscritti. In totale 113. “Speriamo di continuare a crescere insieme a tutti quanti voi che ci avete dato fiducia in modo da raggiungere la nostra prossima cima, magari i 150 iscritti e perché no, sognare è sempre lecito, arrivare alle 200 iscrizioni” dichiarano dal consiglio direttivo. E poi promettono: “Sicuramente continueremo a lavorare per rendere sempre migliori le esperienze vissute sotto lo stemma della nostra sottosezione aspettando tutti voi a braccia aperte per continuare il nostro viaggio”.

Come detto, a far crescere l’interesse verso questa disciplina anche il Covid-19. La pandemia ci ha permesso di rispolverare vecchie passioni o conoscerne di nuove. “Per noi di Cairo e in generale per tutto il settore, c’è stato un aumento di visibilità – spiegano – sempre più persone sono andate a camminare in montagna, in quanto attività all’aria aperta che si può svolgere anche da soli e distanziati. In tanti si sono quindi avvicinati a questo mondo e si sono rivolti anche noi per iniziare questo sport”.

Il tutto, però, non è stato semplice. Le gite, fermate per tutto il 2020, sono potute ripartire solo a maggio dello scorso anno rispettando diverse limitazione, fra tutte il limite di un gruppo composto da massimo 20 persone. “Nonostante questo – sottolineano – siamo riusciti a portare a termine il programma che ci eravamo prefissati e anche in questo 2022 speriamo di poter condividere con molti altri valbormidesi e non solo questa bellissima passione”, concludono.