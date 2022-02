Cairo 2022, verso il voto: l’analisi di Grande Liguria

Nei giorni scorsi abbiamo letto un articolo di stampa che faceva riferimento alle mosse politiche che potrebbero avvenire nel Comune di Cairo.

Il giornalista prefigurava la concreta possibilità che parte della Lega che ricordiamo fa parte della maggioranza che governa la città con ruoli importanti, potrebbe sostenere alla luce del sole, o dietro le quinte la candidatura di Briano, che è ancora un esponente di spicco del Pd e in passato fino al 2016 è stato segretario provinciale.

Se la cosa venisse confermata, o non smentita ci troveremo veramente in una situazione bizzarra, in quanto come già detto a Cairo governa il centro destra dopo aver nelle scorse elezioni vinto la competizione elettorale proprio contro il centro sinistra. a guida Pd.

Ripetiamo se fosse vera la notizia , ci troveremo difronte all’ennesimo pastrocchio che ha caratterizzato le ultime competizione elettorali,vedi Savona,Albenga ,Ceriale, ove strategie poche chiare, errori e dilettantismo hanno portato il centro destra verso sconfitte scottanti come a Savona dove sono riusciti a perdere un comune che era amministrato da loro a causa di liti e con una campagna elettorale al limite del masochismo ove finissimi strateghi invece di fare la competizione elettorale contro i loro avversari, passavano il tempo ad attaccare gli assessori uscenti del loro stesso movimento.

Menzione a parte merita la città di FInale Ligure; nell’articolo che fa riferimento alle possibili strategie per le prossime elezioni viene menzionato Finale Ligure come laboratorio politico da prendere ad esempio a Cairo.

La situazione è la seguente in quel di Finale, abbiamo in maggioranza un leghista o presunto tale la cosa è ancora da chiarire definitivamente e davvero sarebbe ora di fare opportuna chiarezza con ruolo di vice sindaco in una compagine sostenuta dal PD locale, e nello stesso consiglio comunale un consigliere eletta nel centro destra locale che appena terminate le elezioni e grazie a una modifica del regolamento comunale è diventata la capogruppo della Lega Salvini Premier, Se ripetiamo quanto scritto corrispondesse al vero ci troveremo a Finale Ligure probabilmente unico paese in Europa, ad avere avere un Leghista in una maggioranza di centro sinistra, e una leghista all’opposizione del centro destra.

Queste situazioni al limite del normale confronto politico, sono figlie di una totale perdita ideali ed identità, non ci sono più confini in quanto l’unico interessa è la conquista del potere fine a se stesso.

Forse è davvero venuto il momento che il cittadino non sia più un soggetto passivo alle elezioni che usa per dimostrare lo sdegno contro la politica il segnale di non recarsi a votare, deve riprendere nelle proprie mani, con tutti i diritti il suo futuro organizzandosi e presentando ovunque liste di cittadine, e cittadini, per difendersi da una partitocrazia che ha dimostrato palesemente anche a livello locale di non essere più credibile.

CORDINAMENTO PROVINCIALE GRANDE LIGURIA