Cairo 2022, Ripamonti (Lega) a Cambiamo: “Valutare la candidatura di Lambertini. E’ il nome giusto?”

Cairo Montenotte. “Alle prossime elezioni amministrative a Cairo, bisogna valutare con attenzione il candidato sindaco dello schieramento. Siamo sicuri che Paolo Lambertini sia quello giusto?”. E’ questa la domanda che il commissario provinciale della Lega Paolo Ripamonti rivolge a Cambiamo.

Dopo aver ceduto al centrosinistra Savona, fa paura rischiare di lasciare anche – come lo definisce Ripamonti – il “capoluogo” della Val Bormida. Il potenziale di questo territorio è altissimo: “E’ da questa zona che bisogna ripartire con l’industrializzazione”, ha sottolineato il senatore.

“Mi aspetto che i cairesi – è questo l’auspicio di Ripamonti – possano scegliere tra la migliore compagine di candidati possibile. Se tra questi c’è anche Lambertini lo accettiamo”. Ma prima di un definito “ok”, il Carroccio mette alle strette Cambiamo e chiede di “verificare tra i cairesi che il progetto del sindaco uscente sia ancora apprezzato dai cittadini”.

Esclude a priori, come immaginabile, il sostegno a Fulvio Briano, ex Dem, “nonostante non sia più iscritto al Partito Democratico”. Ma il timore della Lega è lasciare agli avversari politici, dopo il capoluogo, anche Cairo, la terza città della provincia per numero di abitanti: “Se Lettieri (candidato sindaco del centrodestra proposto dalla Lega) avesse perso a Loano mi sarei preso la colpa, in questo caso se uscissimo sconfitti a prendersi la responsabilità dell’esito negativo deve essere Cambiamo. Hanno provato fino all’ultimo a candidare Luana Isella e il risultato è stato perdere una brava politica”.

“La Lega ha sempre sostenuto Lambertini, ma ora è il momento di valutare le scelte“. Così il Carroccio passa la palla a Cambiamo: “Il primo cittadino uscente è arancione, quindi spetta a loro il nome del candidato, ma se ne assumeranno la responsabilità”.

“Se esistono tensioni fra i partiti della coalizione di centrodestra in Regione o al Governo, che le stesse vengano risolte a Genova e a Roma – aveva chiesto il consigliere di maggioranza Marco Dogliotti -, senza ricadere sulle amministrazioni del territorio, lasciandoci liberi di decidere sulle candidature delle elezioni amministrative del nostro Comune”.

Il vice sindaco Roberto Speranza (Lega) aveva già dichiarato mesi fa di non spaccare la coalizione per correre da solo. Al momento, quindi, il candidato in pectore dello schieramento resta Paolo Lambertini, ma la Lega attende le valutazioni (se ci saranno) di Cambiamo.