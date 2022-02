Cairo 2022, Dogliotti: “Maggioranza compatta e pronta a sostenere la ricandidatura di Lambertini”

Cairo Montenotte. “Il gruppo di maggioranza non è spaccato. Siamo uniti nel supportare la decisione di ricandidarsi del sindaco Paolo Lambertini”. Lo afferma il consigliere di maggioranza cairese Marco Dogliotti, che allontana ogni dubbio circa la compattezza dell’attuale maggioranza amministrativa.

“A Cairo decidono i cairesi – ribadisce – Da sempre penso che i partiti politici debbano aiutare i territori portando soluzioni ai problemi e non creando frizioni alle amministrazioni. E se sono uscito da certe logiche partitiche è soprattutto per questo motivo. In queste ultime settimane ho letto dichiarazioni sempre più insistenti di spaccature del centro destra di Cairo Montenotte in vista della prossima tornata elettorale per l’elezione del sindaco. In merito a tante, troppe dichiarazioni e voci riportate sugli organi di stampa in veste di capogruppo ritengo doveroso chiarire che il nostro gruppo non è spaccato, ma siamo uniti nel supportare la decisione del nostro sindaco Paolo Lambertini di ricandidarsi”.

“Se esistono tensioni fra i partiti della coalizione di centro dx in Regione o al Governo, che le stesse vengano risolte a Genova e a Roma, senza ricadere sulle amministrazioni del territorio, lasciandoci liberi di decidere sulle candidature delle elezioni amministrative del nostro comune. Ritengo che eventuali problemi esistenti fra rappresentanti politici liguri non debbano diventare un problema che coinvolge le amministrazioni comunali del territorio, in una guerra a chi mette bandierine e uomini, dimenticandosi che siamo stati eletti tutti quanti per amministrare pensando al bene dei nostri territori e dei nostri concittadini”.

Dogliotti chiude invitando “i nostri rappresentanti in regione e a Roma di lavorare con noi per accelerare su tutte quelle partite aperte in Valle Bormida, dall’ospedale, alle Funivie, al carcere, alla situazione disastrosa della viabilità autostradale dove come amministrazione comunale da soli possiamo incidere poco o nulla, le candidature verranno da se e saranno le migliori che Cairo potrà offrire”.