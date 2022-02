Cairese batte Genova Calcio 5 a 1, Giuliano Bresci: “Ieri abbiamo visto la miglior Cairese!”

Mercoledì sera da ricordare per la Cairese di mister Alessi, che vince per cinque reti a uno il difficilissimo recupero contro la Genova Calcio e si confermano primi in classifica.

I gol gialloblù portano la firma del giovane Berretta, autore di una doppietta, di capitan Saviozzi, del bomber Piacentini e del leader difensivo Prato, riscopertosi bomber “infrasettimanale” visto che ha bissato la rete in rovesciata di settimana scorsa contro il Pietra Ligure.

Conferma l’eccellente prestazione dei gialloblù mister Giuliano Bresci (nella foto tratta dalla pagina Facebook del club): “I ragazzi hanno giocato una partita grandiosa. Quella di ieri sera non è stata solo una delle migliori partite della stagione, ma anche la migliore della Cairese da un po’ di tempo a questa parte. La prestazione di tutti i giocatori, sia di quelli che sono partiti titolari sia dei subentranti, è stata eccezionale sia a livello tecnico che fisico, soprattutto perché affrontavamo una squadra di alto livello, che avrebbe potuto crearci delle difficoltà; l’abbiamo preparata per essere pronti ad affrontare qualsiasi tipo di modulo messo in campo da Maisano, grandissimo allenatore, esperto, grintoso, che ci conosce molto bene”.

“Qualsiasi squadra – prosegue Bresci – avrebbe avuto difficoltà contro questa Cairese e siamo davvero contenti, perché proviamo molto negli allenamenti e i ragazzi hanno dimostrato, giocando anche con un modulo utilizzato meno, la loro intelligenza, applicazione e prontezza. Da oggi, però, è già tempo di pensare a domenica e ai playoff, dove avremo nove finali da giocare, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti”.