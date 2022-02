Cade tra i rovi e perde conoscenza, portato in ospedale in elicottero

Brutta caduta per un agricoltore di 58 anni oggi ad Apricale (Imperia), in località Pian di Soglio.

L’uomo inizialmente ha perso conoscenza. Per questo si è alzato in volo da Villanova d’Albenga Grifo, l’elisoccorso del 118. In supporto da terra c’era anche la squadra del soccorso alpino e speleologico Liguria assieme a vigili del fuoco e la Croce Verde Intemelia.

L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, ha ripreso conoscenza. Le operazioni di recupero non sono state semplicissime in quanto l’agricoltore era finito in mezzo ai rovi.

E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo.