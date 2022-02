Brutta sorpresa questa mattina a Savona, colpita la vetrina del Topsy Self Service: caccia ai responsabili

Savona. Brutta sorpresa questa mattina a Savona, in corso Italia. La vetrina del locale di ristorazione Topsy Self Service, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri, è stata trovata alle 5.30 visibilmente danneggiata, molto probabilmente per un tentativo di furto.

“E’ la seconda volta che succede una cosa simile – spiega la titolare -. La prima volta i malviventi circa 6 mesi fa hanno cercato di entrare nel locale forzando con un attrezzo la porta. Questa volta invece con un martello o un ferro hanno forato il vetro, ma essendo infrangibile non sono riusciti a sfondarlo del tutto”.

“La bella sorpresa l’abbiamo trovata alle 5.30 di questa mattina – aggiunge -. Quando stavamo entrando nel locale per cucinare. Occupandoci di un servizio mensa veniamo presto a preparare le portate”.

Nella stessa mattina è stata sporta denuncia in Questura con la speranza che i responsabili possano essere individuati e fermati dagli agenti di polizia. “Ci sentiamo davvero presi di mira” conclude la titolare, amareggiata, anche se nella zona di Savona non si tratta di un caso isolato. In corso le indagini della Polizia.