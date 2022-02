Bretella Albenga-Carcare-Predosa, enti ed istituzioni di Savona e Imperia chiedono una cabina di regia regionale

Savona. La Provincia di Savona, insieme con la Provincia di Imperia, Fondazione Agostino De Mari, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confindustria Savona e Confindustria Imperia, ha formalizzato alla Regione una istanza per la costituzione di una cabina di regia regionale relativa alla infrastruttura della bretella autostradale Predosa A10-A6-A26.

I soggetti firmatari di istanza, tenendo anche conto della “attuale situazione complessiva delle infrastrutture locali e di viabilità e dei disagi che si sono creati a tutto il comparto produttivo e alle comunità” vogliono interpretare concretamente gli stimoli costruttivi e le sollecitazioni ricevute durante gli incontri istituzionali organizzati nei mesi scorsi; stimoli che possono appunto trovare una tangibile espressione con la costituzione di una cabina di regia istituzionale, operativa e partecipata, che possa dare seguito alle attività svolte fino ad ora muovendo dallo stato progettuale e attualizzando ulteriori livelli di definizione”.

Dichiara il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri: “Facendo seguito al lavoro svolto nei mesi scorsi e a seguito di quanto emerso nell’ultimo incontro dedicato tenutosi su proposta della Provincia di Alessandria, come convenuto già per le vie brevi, Provincia di Savona si è fatta promotrice della formalizzazione di una istanza congiunta con la Provincia di Imperia, Fondazione Agostino De Mari, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confindustria Savona e Confindustria Imperia, alla Regione Liguria. Una questione di strategia e di pianificazione fondamentale per il nostro territorio, non solo savonese e neppure solo per il ponente ligure, ma per tutto il comprensorio del nord-ovest sulla quale è necessario arrivare ad una compiuta definizione e presa di posizione da parte dei soggetti tutti interessati e coinvolti istituzionali, privati, locali, regionali e ovviamente a livello centrale governativo.”