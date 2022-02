Borgio Verezzi, Vignaroli replica a Tuninetti: “Poco elegante, assenza di regole? Ma se le decideva lui!”

Borgio Verezzi – La notizia delle dimissioni di Fabrizio Tuninetti ha creato scalpore nell’ambiente.

Tuninetti, ringraziando il comparto tecnico e la squadra, aveva trovato da ridire sui metodi societari: “Il mio lavoro è sempre stato basato su rispetto, ordine, disciplina e meritocrazia, cose che sono venute a mancare, ho per questo deciso di tirarmi fuori” così aveva dichiarato.

Una risposta dalla società è arrivata da Fabio Vignaroli: “Non sapevo assolutamente nulla delle sue dimissioni, le ho apprese dal giornale. Io mi occupo del settore giovanile, però se si riferisce alla società è meglio che faccia dei nomi e cognomi“.

Per Vignaroli c’è qualcosa che non quadra in quello che è stato dichiarato dall’ormai ex DG rossoblù: “Non è stato un comportamento elegante il suo visto che, se vogliamo essere precisi, essendo il direttore generale era lui la parte di rilievo in società. Poi ciò che ha dichiarato contiene qualcosa di contorto: faceva lui le regole e gestiva le situazioni con Cordiale e, dando le dimissioni criticando l’organizzazione, si mette a ringraziare il mister e parlare di meritocrazia? Quindi, dal mio punto di vista, sarebbe meglio si facessero dei nomi invece di fare uscite del genere”.