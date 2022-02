Borgio Verezzi, frana via Valle: in arrivo dalla Regione quasi 400mila euro per la messa in sicurezza

Borgio Verezzi. E’ di quasi 400mila euro l’intervento per risolvere le criticità della zona intorno a via Valle a Borgio Verezzi, interessata da una frana che negli anni, pur continuamente monitorata, necessitava di un intervento risolutivo per la viabilità.

A richiedere l’aiuto della Regione Liguria era stata l’amministrazione comunale di Borgio Verezzi: nel luglio scorso erano anche giunti sul posto l’assessore Giacomo Giampedrone e il consigliere Angelo Vaccarezza. Durante l’incontro erano stati evidenziati dall’amministrazione anche ulteriori interventi prioritari per Borgio Verezzi, come la passeggiata a mare e il progetto di pulizia del torrente Bottassano. “Per il primo dei due interventi l’amministrazione e la Regione sono al lavoro – affermano dal Comune -, per la pulizia del torrente si è invece intervenuti poche settimane fa”.

“Ieri, a circa 7 mesi dal sopralluogo regionale, c’è stato l’annuncio da parte della presidenza del consiglio dei ministri (dipartimento della protezione civile): è stato emanato il decreto del commissario delegato al piano degli interventi più urgenti, con approvazione e finanziamento del nostro intervento sul movimento franoso. Un’importante notizia per tutti noi” afferma l’amministrazione comunale.

In particolare, l’intervento approvato prevede il consolidamento con riprofilatura della scarpata in frana, opere di sostegno connesse coadiuvate da palificazioni e tirantature, regimazioni delle acque superficiali, reti metalliche in aderenza armate e chiodate. Il costo dell’intervento finanziato e aggiornato è di 395.700 euro.

“Un lavoro atteso e importante per la nostra comunità – aggiungono dal Comune -. Per comprenderne la portata, basta pensare all’area, alle attività e alle persone che ne trarranno benefici: la zona artigianale, le case in zona, la strada che comunica con varie abitazioni nell’entroterra, il sottostante torrente Botassano, il punto di raccolta della SAT, le attività produttive verso il ponte dell’autostrada. Un ulteriore aggravamento della frana potrebbe portare al blocco della viabilità e ad un impatto negativo per tutti, per questo il contributo assegnato riveste un valore fondamentale”.

“Il nostro sentito ringraziamento va alla Regione Liguria, ai tecnici del Comune e ai cittadini che ci hanno sempre incoraggiato ad intervenire su questa criticità. Siamo felici di poter condividere oggi con i nostri cittadini questa buona notizia, questo esempio di attenzione al territorio, concretezza e rapidità di azione che ci dà nuova fiducia nelle istituzioni e stimolo nel proseguire il nostro percorso di cura e sviluppo del territorio” concludono.