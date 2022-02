Borghetto, Mottola mantiene la promessa: primi punti e a zero passa la chioma

Borghetto. Ogni promessa è debito, come si suol dire. E il portiere del Borghetto Francesco Mottola è stato di parola.

L’estremo difensore granata ha infatti tenuto fede alla promessa fatta alla squadra e a seguito della prima vittoria in campionato si è fatto rasare a zero. Uno “zero” temporaneo che prende il posto di quello della casella dei punti in classifica, visto che fino a domenica scorsa erano arrivate soltanto sconfitte.

Ma le vie del calcio sono infinite e l’incantesimo, che più che altro sembrava un maleficio, del Borghetto è stato esorcizzato grazie a una rete di Di Bella. Goal che è stato sufficiente per superare l’Aurora, big del torneo che a causa della sconfitta contro i ponentini ha dovuto cedere il secondo posto al Pontelungo.

Ovviamente, la rasatura è avvenuta all’interno dello spagliatoio, trasformatosi per l’occasione in un rustico Barber Shop.