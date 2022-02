Borghetto, manutenzione straordinaria depuratore. Sindaco: “Verrà raddoppiata la filtrazione con meno tempo ed energia”

Borghetto Santo Spirito. È in corso di esecuzione un intervento di manutenzione straordinaria presso il depuratore consortile di Borghetto. “Le membrane di filtrazione sono infatti sottoposte in questi giorni a un trattamento di pulizia particolare e innovativo, eseguito sotto l’egida dell’azienda costruttrice, che consentirà di raddoppiare l’attuale capacità di filtrazione con una conseguente riduzione delle tempistiche di lavoro e un consistente risparmio energetico” affermano dal Comune.

Il sindaco Giancarlo Canepa, accompagnato dall’assessore Alessio D’Ascenzo e dal consigliere Paolo Erre, ha effettuato un sopralluogo per verificare le lavorazioni che sono state illustrate nel dettaglio dal direttore generale della Servizi Ambientali Paolo Paganelli e dal responsabile dell’impianto Fabio Perlungher.

“Il depuratore di Cava Cappellotti – dichiara il sindaco Canepa – svolge un ruolo strategico nel comparto della depurazione del ponente savonese e l’attenzione di questa amministrazione su questo impianto è sempre molto alta. Da un lato consente a tutto il comprensorio costiero di godere di un mare pulito che può fregiarsi di numerosi vessilli importanti come la Bandiera Blu ma dall’altro è necessario un continuo e attento monitoraggio per mitigare ogni possibile ripercussione di carattere ambientale. In questa direzione vanno le iniziative assunte negli ultimi tempi e in questa direzione mi attiverò affinché vadano tutte le future iniziative, in primis sulla deodorizzazione dei siti e sul recupero delle acque reflue depurate per finalità irrigue”.

Le operazioni sulle membrane continueranno nei prossimi giorni per terminare prima delle festività pasquali con interruzioni di singole linee di filtrazioni senza alcuna ripercussione sugli scarichi a mare.