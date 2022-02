Biker savonese muore sulle strade delle Manie: fatale un malore

Finale Ligure. Fatale malore: questa la causa del decesso avvenuto nel pomeriggio di oggi nell’entroterra finalese.

A perdere la vita un biker di 55 anni, residente nel savonese, che si trovava lungo la strada dell’Altpiano delle Manie in sella alla sua bici per un trail nella zona. Purtroppo il 55enne si trovava da solo durante l’escursione: sono stati alcuni passanti a dare l’allarme vedendo il corpo del ciclista riverso a terra.

La segnalazione è giunta intorno alle 16 e 30.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul posto i militi della Croce Bianca finalese e l’automedica del 118.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico e volontario per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.