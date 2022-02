Spotorno. Ha preso il via il Trofeo Nord Italia di beach tennis. Si tratta di un circuito che nasce dalla collaborazione tra Liguria, Piemonte e Lombardia con l’intento di coinvolgere maggiormente gli appassionati di questo sport e fare crescere il movimento del beach tennis sia a livello locale sia a livello nazionale.

Il tour al momento prevede lo svolgimento di cinque tappe così distribuite: 30 gennaio in Liguria (Spotorno), 20 febbraio in Piemonte (Torino), 13 marzo in Piemonte (Torino), 27 marzo in Lombardia (Milano), 10 aprile in Lombardia (Milano).

In ogni tappa verranno disputati un doppio maschile e un doppio femminile open, un doppio maschile A+B (A significa qualsiasi categoria, B Quarta Categoria) e un doppio misto.

Si è disputata domenica scorsa presso il Palabeachvillage di Spotorno la prima tappa del tour, organizzato in collaborazione da Asd L.A. Tennis di Albisola e Beach Tennis Savona. A seguito delle numerose richieste di partecipazione di atleti provenienti da ogni regione del nord Italia è stato necessario limitare il numero di iscritti in alcuni dei tornei previsti. Da sottolineare la presenza nonché la disponibilità e la volontà di rimettersi in gioco di alcuni grandi giocatori del recente passato quali Marco Montanari ed il campione del mondo 2006 Nicola Gambi.

In mattinata si è disputato il tabellone ad eliminazione diretta del doppio maschile A+B con quattordici coppie iscritte. A disputare la finale sono arrivati quattro “next gen” del beach tennis: Matteo Lemmetti e Nicola Poggetti, che hanno avuto la meglio su Matteo Nistri e Vincenzo Silvestro per 6 giochi a 3. A seguire il tabellone dell’open femminile ha visto scontrarsi in finale le coppie di casa della L.A. Tennis formate da Silvia Spanò con Marina Simoncini e Simona Spanò con Liliana Bottero; a vincere sono state Simona e Liliana per 9 a 3.

Si è così potuto procedere allo svolgimento dell’impegnativo open maschile con ben quindici coppie iscritte, suddivise in cinque gironi da tre coppie ciascuno. Terminata la prima fase, dieci coppie qualificate sono state inserite nel tabellone ad eliminazione diretta. Ad aggiudicarsi la finale per 6 giochi a 4 è stata la coppia composta da Marco Montanari con il suo allievo di 16 anni Nicola Manfredini ai danni del duo formato da Marco Rossi Repanai e Cesare Mussini.

A chiudere la manifestazione le otto coppie del doppio misto che ha nuovamente visto finaliste due coppie di casa. La finale è stata vinta da Domenico Scarcelli e Lilliana Bottero che hanno sconfitto Lorenzo Trucco e Silvia Spanò per 6 giochi a 4.

Gli organizzatori del Beach Tennis Savona desiderano ringraziare il comune di Spotorno e il PalaBeachvillage nella persona di Francesco Furfaro per aver ospitato la manifestazione e gli sponsor tecnici MaxBeachTennis HP Beach Tennis e Sporting Savona per averli supportati.