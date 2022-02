Banco farmaceutico, anche il consigliere Brunetto dona farmaci: “Iniziativa lodevole per i più bisognosi”

Savona/Borghetto Santo Spirito. Fino a domani, lunedì 14 febbraio, è attivo anche nel savonese il Banco Farmaceutico, dedicato alla raccolta dei farmaci da banco per i più bisognosi.

A fare la propria donazione anche il consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto che esprime: “Nell’ambito del tour sulla sanità territoriale mi sono recato alla Farmacia San Carlo di Borghetto Santo Spirito, una delle farmacie che hanno aderito alla settimana del Banco farmaceutico. Si tratta di un concreto atto di solidarietà in un momento in cui molte persone, anche a causa della crisi per le emergenze caro bollette e pandemia da coronavirus, sono in ristrettezze economiche e possono avere difficoltà nell’approvvigionamento dei farmaci che comunque sono importanti in caso di piccoli disturbi” afferma Brunetto.

“Io, per esempio, ho donato del paracetamolo in sciroppo a uso pediatrico perché è importante supportare le famiglie e i genitori in difficoltà – rivela il consigliere -. Ringrazio la dottoressa Laura Manzi, che è la referente per la provincia di Savona di questa lodevole iniziativa, il marito dottor Franco Richeri e la dottoressa Paola Manfrino”.

Chiunque può fare la propria donazione. In provincia di Savona tante le farmacie che aderiscono, qui l’elenco completo.