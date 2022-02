Baia Alassio, l’entusiasmo di Aicardi: “Vogliamo portare in alto il nome della città, gruppo fantastico”

0Alassio. Un cammino iniziato in maniera impervia diventato all’improvviso entusiasmante e ricco di stimoli. Risulta essere questa un’ottima sintesi per la stagione della Baia Alassio, una squadra presentatasi ai nastri di partenza del Girone A del campionato di Promozione da neopromossa diventata adesso un vero e proprio spauracchio per qualsiasi compagine la affronti.

La solidità difensiva, il cinismo sotto porta ed un gruppo unito e coeso, sembrerebbero essere questi i segreti della formazione guidata da mister Fabio Ghigliazza, punto di riferimento di una compagine riuscita ad ottenere tre vittorie consecutive dopo un inizio piuttosto difficile. A raccontare il momento magico dei gialloneri ci ha pensato Giacomo Aicardi, team manager della Baia Alassio dimostratosi entusiasta: “Ho sempre avuto una grandissima fiducia nel nostro gruppo. Indipendentemente dai singoli siamo una squadra e lo dimostriamo ogni domenica e ogni volta che ci alleniamo. Lo spirito creatosi è motivante. Il salto di categoria all’inizio si è fatto sentire, poi una volta rotto il ghiaccio e sbloccati gli equilibri sono emersi il nostro lavoro ed i nostri valori”.

In seguito il dirigente ha espresso la volontà da parte dei gialloneri di portare in alto il nome della città di Alassio, questo con una squadra capace di giocare a calcio divertendosi e facendo divertire i tifosi. “Dal punto di vista societario siamo davvero contenti della nostra formazione e dell’allenatore, Fabio Ghigliazza, è il nostro punto di riferimento” ha proseguito Aicardi. Successivamente il team manager della Baia Alassio ha svelato di essersi dispiaciuto per la retrocessione già aritmetica dell’Alassio FC, una situazione che tuttavia non permette ancora di pensare ad un possibile derby il prossimo anno perchè, ovviamente, i gialloneri dovranno prima riuscire a salvarsi.

Infine l’intervistato ha concluso dichiarando: “Solo il fatto che si ponga il dubbio che la Baia Alassio possa riuscire a fermare qualche squadra della zona playoff dimostra quanto bene abbiamo fatto finora. Noi pensiamo di potercela giocare con tutti, abbiamo un’idea di gioco definita e con le nostre caratteristiche affronteremo a viso aperto qualsiasi avversaria. Il nostro obiettivo, nonostante il buon momento, resta la salvezza, speriamo di poterla raggiungere senza passare dai playout per costruire negli anni un progetto che magari possa portarci ad ambire ad un ulteriore salto di categoria”.

È terminato con queste dichiarazioni l’intervento di Giacomo Aicardi, team manager della Baia Alassio dimostratosi entusiasta per l’ottimo percorso di crescita portato avanti dall’agguerrita formazione di mister Ghigliazza.