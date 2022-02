“Avete impiccato la sanità”: l’incontro con Toti ad Albenga inizia nel segno delle proteste

Albenga. “I voti li hai presi veri, pretendiamo un ospedale vero”, “No alla privatizzazione” e ancora “Avete impiccato la sanità”.

Sono queste le tre scritte, riportate su altrettanti striscioni, affisse sui muri del municipio di Albenga dal gruppo “Cittadini Stanchi” e indirizzate a Regione Liguria e in particolare al presidente e assessore regionale alla Sanità.

Giovanni Toti è atteso tra pochi minuti, in videoconferenza, alla Commissione allargata (alla presenza dei sindaci del comprensorio) di Albenga per discutere proprio di sanità e in particolare del futuro dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. Un appuntamento richiesto a piú riprese in primis dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Sono stati già diversi gli incontri organizzati dalla Commissione, tutti conditi dall’invito a Toti ma mai accolto fino ad oggi. I ritardi di comunicazione, uniti alle nubi di incertezza che regnano intorno al futuro del nosocomio, hanno dato vita alla protesta dei “Cittadini Stanchi”, gruppo da sempre sensibile al tema della sanità.