Autostrade, un’altra giornata all’insegna di code e disagi per gli automobilisti in Liguria

Liguria. Un’altra giornata all’insegna di code e rallentamenti in Liguria, con conseguenti disagi per gli automobilisti. Al momento si registrano diversi chilometri di coda e rallentamenti in A10, A12 e A26.

Per quanto riguarda l’A10, ci sono 3 km di coda tra Arenzano e Celle Ligure per lavori in direzione Ventimiglia. Si registra anche 1 km di coda tra Celle Ligure e il bivio A10/inizio complanare Savona, sempre per lavori, in direzione Ventimiglia.

Sulla A12, 1 km di coda tra Recco e Rapallo, anche in questo caso per lavori, in direzione Rosignano.

Sulla A26, infine, sono ben 4 i km di coda tra Ovada e Masone, in direzione Genova Voltri, causa lavori.