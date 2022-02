Autostrade, code e disagi per lavori e cantieri: chiuso un tratto della A26 causa incidente

Liguria. Mercoledì all’insegna delle code, causa lavori e non solo, sulla autostrade liguri. Al momento, infatti, si registrano grossi disagi in particolare sulla A26 (con la chiusura di un tratto), ma anche rallentamenti su A10 e A12.

Per quanto riguarda l’A10, si registra 1km di coda tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, per lavori.

Sulla A12, invece, 1km di coda tra Recco e Chiavari, in direzione Rosignano, sempre per lavori.

I maggiori disagi, come detto in precedenza, si registrano, però, sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce con tratto chiuso tra Bivio A26/SS 34 del Lago Maggiore e Baveno per “ripristino incidente”.

Come si evince dal sito di autostrade.it, “si è reso necessario chiudere il tratto, per la messa in sicurezza del piano viabile, a seguito della perdita di gasolio da parte di un camion. Chi viaggia in direzione di Genova deve uscire a Gravellona Toce e dopo aver percorso la SS33 del Sempione può rientrare in autostrada a Baveno. La riapertura del tratto è prevista alle 12 di questa mattina”.

Sempre sulla A26, si registrano anche 7km di coda tra Ovada e Masone, direzione Genova Voltri, e 2km di codas tra Ovada e bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia, sempre in direzione Genova Voltri, causa lavori.