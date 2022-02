Mamma e figlia vengono investite da un’auto ad Albissola, portate in ospedale

Albissola Marina. Grande spavento nel pomeriggio odierno intorno alle 15.30: in corso Bigliati ad Albissola Marina, all’altezza dei “Pesci vivi”, sono state investite da un’autovettura una bambina di 8 anni e la sua mamma nei pressi delle strisce pedonali.

Lanciato l’allarme sono arrivati subito sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Oro di Albisola. Il personale medico e sanitario ha prestato le prime cure sul posto.

In un secondo momento la piccola e la madre sono state accompagnate all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo per le ferite subite. Fortunatamente entrambe non sono in pericolo di vita.

Per accertare le cause del sinistro stradale presenti anche le forze dell’ordine. Nel tratto dell’incidente, che mette in comunicazione Albissola e Savona, si sono formate alcune code.