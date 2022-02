Atletica Val Lerrone: tre ori, un argento e due bronzi alla prova regionale di Camporosso

Casanova Lerrone. Tre ori, un argento e due medaglie di bronzo. Ancora sul podio l’Atletica Val Lerrone, a Camporosso, nella prova del campionato regionale Csi corsa campestre.

Sul bel percorso nel campo sportivo Zaccari, si conferma Elena Cusato, categoria Allieve, medaglia d’oro. Medaglia di bronzo per la compagna di categoria, Adele Nattero. Oro anche per Nicolò Reghin, categoria Senior.

Nella categoria Allievi, secondo posto per Nicolò Parodi. Pietro Fabrici festeggia il debutto assoluto in gara con un quarto posto nella categoria Allievi.

Medaglia d’oro per Marina Bonora, categoria Veterani, e bronzo, nella stessa categoria, per Adriano Cusato. Un bel quinto posto per Moira Molina, categoria Amatori B, da poco tornata alle gare.

“Continua con grande entusiasmo il nostro percorso – dichiarano i tecnici dell’Atletica Val Lerrone, nata nello scorso settembre -. Vediamo i nostri atleti crescere, il gruppo ampliarsi e condividere i valori dello sport: qualunque sia la posizione, si deve arrivare al traguardo con il sorriso. Se poi ci sono i risultati, meglio, ma la vittoria del singolo è sempre la vittoria e la gioia del gruppo. Speriamo di poter presto dare il nostro concreto contributo alle iniziative del Csi per realizzare feste dello sport belle come quella di oggi”.

Buone notizie anche dal fronte Fidal per l’Atletica Val Lerrone. La commissione tecnica regionale Fidal, ha convocato l’atleta Emma Baradel al raduno tecnico riservato alle categorie giovanili Cadetti/e che si terrà a Genova sabato 5 marzo presso l’impianto sportivo polivalente Sciorba, con coordinamento tecnico a cura di Franceschini Riccardo ed Emidio Orfanelli. Convocazione nell’ambito delle attività istituzionali, in occasione della partecipazione della rappresentativa ligure ai prossimi campionati italiani individuali e per regioni Cadetti/e di cross, nell’ambito della Festa del Cross a Trieste il 13 marzo.

“Siamo grati per questa opportunità data alla nostra Emma Baradel. Un riconoscimento al suo grande impegno” conclude il presidente Verna.

Marina Bonora sul podio

Adriano Cusato sul podio

Elena Cusato e Adele Nattero sul podio

Nicolò Reghin in gara

Pietro Fabrici quarto classificato

Nicolò Parodi sul podio