Atletica Ceriale, lo sprinter Gabriele Quattropani trionfa a Carrara

Ceriale. Atletica Ceriale San Giorgio impegnata su più fronti nello scorso fine settimana.

Al Meeting Carrara Indoor, sabato 5 febbraio, successo dello sprinter Gabriele Quattropani. Grande impresa nella gara sui 50 metri Cadetti di Gabriele, classe 2007, che si è imposto con il tempo di 6’48” regolando i 54 atleti presenti sulla pista di Marina di Carrara.

Il portacolori del Ceriale ha preceduto Marco Pardini (Atletica Virtus Lucca), secondo in 6″50, Edoardo Gori (Libertas Unicusano Livorno), terzo in 6″66, Luciano Cillario (Atletica Mondovì), quarto in 6″69, Claudio Francini (Atletica Sestese), quinto in 6″72, conquistando così una vittoria di valore nazionale.

Alla 39ª edizione del Cross di Borgaretto, in Piemonte, l’Atletica Ceriale era presente con Marco Launo e Mauro Brignone, impegnati entrambi nel percorso di 4 chilometri nella categoria M60/64. I due gialloneri si sono classificati bene: Marco è giunto al 13° posto in 17’28”, Mauro in 15ª posizione in 18’04” su 36 arrivati, di cui ventuno sotto i 19 minuti. Il vincitore di categoria è stato Enrico Eula dell’Atletica Paratico in 15’18”. La nebbia presente fin dalla sera precedente, con visibilità di circa 50 metri, ha accompagnato i circa 1.300 atleti presenti nel parco naturale di Stupinigi, nei Comuni di Beinasco e Nichelino.

A Pietra Ligure, domenica 6 febbraio, si è svolto il Val Maremola Trail. Gabriella Rivaro ha partecipato e concluso la gara di 14 chilometri, il Try Trail, con 700 metri di dislivello positivo. Una corsa dura, che prevedeva subito una salita dal paese verso i sentieri e dopo 8 chilometri la tostissima ascesa del monte Bruxa Crava fino alla vetta, per poi ridiscendere verso il fiume e l’arrivo. Gabriella è giunta al traguardo dopo 2 ore 43’05”.

Marco Launo e Mauro Brignone

Gabriella Rivaro

Gabriele Quattropani