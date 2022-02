Atletica Arcobaleno “itinerante” tra Toscana, Lombardia e Sardegna

Savona. Atletica Arcobaleno itinerante in questo weekend, impegnata su tre fronti.

A Bergamo ultima prova indoor prima dei campionati assoluti in programma nel prossimo weekend ad Ancona. In gara Anabel Vitale, alla ricerca di un riscontro cronometrico significativo. Fa segnare 8″98, per una vittoria con ampio margine nel primo turno, poi 8″90 e quarto posto in finale, con un po’ di rammarico per una azione non completamente fluida che ha un po’ condizionato il risultato complessivo.

A Carrara si è tenuta la White Marble Marathlon con prove su varie distanze complementari (mezza maratona e 10 km). E proprio sui 10 km ha trovato modo di mettersi in luce l’inarrestabile Laila Hero: secondo posto di categoria e settima nella classifica assoluta femminile, con il buon crono di 40’16″.

Ad Alà dei Sardi quinta edizione del tradizionale cross, con la possibilità di partecipazione per alcune rappresentative regionali. In gara a difendere i colori della Liguria anche tre atleti Arcobaleno. Tra gli Allievi (gara sui 5 km) buona prova di Gabriele Di Vita che ha chiuso in nona posizione. Nella gara Juniores femminile (sui 6 km) Giada Bongiovanni è giunta al settimo posto e Chiara Memme nona.

Salto in lungo in quel di Firenze. Rientro in gara per Nicole Cremaschi (5,02 la sua miglior misura) e Francesco Girardi (6,22 come top score, però con quattro salti nulli, per un risultato che non soddisfa pienamente il buon “Gira”).