Atletica Arcobaleno “dilagante” al cross regionale di Ronco Scrivia

Savona. Arrivano notizie più che positive, in casa Arcobaleno, dalla seconda prova regionale del campionato di corsa campestre 2022.

Tre le vittorie in campo maschile, con Samuele Angelini dominatore del cross lungo (10 km), gara in cui si è messo in luce anche un eccezionale Vincenzo Stola che ha chiuso in terza posizione, Samir Benaddi al successo nel cross corto (3 km), con Nicolò Reghin ottimo terzo e Ludovico Vaccari leader nella gara Junior su percorso di 8 km.

Gara combattutissima tra gli Allievi, con arrivo in volata ed ottimo secondo posto per Gabriele Di Vita ad un solo secondo dalla vittoria.

Tra gli ulteriori piazzamenti da segnalare il nono posto di Mattia Basso tra gli Junior, gara che ha visto tra i classificati anche Alessandro Ricci (14°) e Francesco Rombolà (15°).

Nelle classifiche per società l’Atletica Arcobaleno Savona è seconda nella categoria Promesse/Senior e terza tra gli Juniores.

In campo femminile tre splendidi argenti: Lucrezia Mancino è seconda nel cross corto, con Anna Riggio che ottiene un eccellente bronzo. Aurora Tagliafico conquista l’argento tra le Juniores, gara in cui si registrano anche i buoni piazzamenti di Chiara Memme (sesta), Giada Bongiovanni (settima), Marina Marchi (nona) e Micol Guida (undicesima).

Laila Hero, sempre agguerritissima, chiude in seconda posizione nel cross lungo. Nella gara Allieve conquista il bronzo un’ottima Chiara Puddu. In sesta posizione Arianna Tagliafico.

Splendidi risultati nella classifica per società: vittoria con Allieve e Juniores ed un argento “pesante” nell’ambito Promesse/Senior. Risultati che portano all’affermazione dell’Arcobaleno nella classifica combinata, per la piena soddisfazione di dirigenti e tecnici, a partire da Giorgio Fazio, primo referente societario per il mezzofondo.

Benaddi, Di Vita e Angelini premiati da Carlo Rosiello

Laila Hero con coach Giorgio Fazio

Laila Hero

Lucrezia Mancino e Anna Riggio

Ludovico Vaccari oro tra gli Junior

Samir Benaddi e Nicolò Reghin

Laila Hero in azione