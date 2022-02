Asl2, Arboscello (Pd) contro Toti: “Mancato rinnovo del contratto a 50 Oss, fragilità di sistema della sanità”

Liguria. “Oggi ho presentato in Consiglio regionale un’interrogazione per sapere dalla Giunta Toti le motivazioni al mancato rinnovo di un anno del contatto a 50 Oss dell’Asl 2 savonese, assunti nel gennaio 2021, in piena pandemia, con un contratto di un anno rinnovabile e ai quali è stata data una proroga solo di 3 mesi. Una situazione che mette in difficoltà 50 lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie, che vedranno cessare il loro contratto di lavoro al 31 marzo 2022, con la motivazione della fine dello stato di emergenza”. Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Un inaccettabile esempio di precariato, verso figure professionali che in questo anno di pandemia hanno tenuto in piedi, insieme a infermieri e medici, la nostra sanità pubblica – prosegue Arboscello -. Ma soprattutto, quanto sta accadendo, è la conferma di un problema di sistema per la Sanità ligure governata dal Presidente e Assessore Toti, già messo a dura prova dal pasticcio del concorso per OOSS che di fatto rischia di far saltare circa 270 assunzioni a causa della mancanza di un timbro di Alisa sulla carta della prova scritta”.

“In una sanità provata dall’emergenza Covid, che fa fatica a dare risposte rapide e puntuali ai cittadini, quale pianificazione regionale lascia a casa personale qualificato che già opera all’interno delle nostre strutture sanitarie? Con quale lungimiranza si lasciano scoperti dei servizi tra un mese e mezzo, inerenti anche alla gestione Covid? La Regione Liguria forse pensa che, con la fine dello stato di emergenza sanitaria e al di fuori del perimetro della gestione covid, la nostra sanità non abbia bisogno di operatori socio-sanitari? Chiedo risposte alla Giunta – conclude il consigliere Dem – e un impegno per questi 50 lavoratori savonesi e l’intero sistema sanitario ligure”.