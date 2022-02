Asl 2, proroga per gli Oss. Arboscello (Pd): “Ora avanti con il maxi concorso”

Savona. L’Asl 2 savonese ha deciso di prorogare fino alla fine dell’anno il contratto a tempo determinato di 50 operatori socio-sanitari, che rischiavano di rimanere a casa da fine marzo a causa della totale mancanza di pianificazione della Giunta Toti.

“E’ una battaglia che ho portato avanti in Consiglio regionale, in difesa di 50 lavoratici e lavoratori e le loro famiglie e a tutela della sanità pubblica sul nostro territorio, che in questo periodo difficile non può fare a meno di personale qualificato che sta tenendo letteralmente in piedi le strutture, insieme a medici e infermieri” afferma il consigliere regionale Roberto Arboscello.

“Ora però non si perda ulteriore tempo per stabilizzare queste figure e si proceda al concorso per assumere 270 operatori”.

“Una misura necessaria. Anche se resta l’amarezza per la cronica fragilità del sistema sanitario ligure targato centrodestra” conclude.