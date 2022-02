Arredo urbano vandalizzato a Finalpia, i responsabili individuati dalla videosorveglianza

Finale Ligure. Sono stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza gli autori del “raid vandalico” ai danni della nuova opera di arredo urbano di lungomare Migliorini a Finalpia. Si tratta di quattro giovanissimi “skateboarder” finalesi.

Spiega l’assessore Marilena Rosa: “Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni e subito la polizia municipale si è attivata con verifiche delle immagini e controlli con la pattuglia. Quello che più rammarica è come non vi sia rispetto per l’arredo urbano ed il patrimonio pubblico della città. Questa volta è toccato alla nuova opera pubblica su Lungomare Migliorini, in zona Pia. La nuova zona di recente riqualificazione deve praticamente essere ancora ultimata ed è subito presa di mira da gruppi di giovani ragazzi”.

I quattro ragazzi sono stati subito identificati dalle forze dell’ordine e convocati in comando: “Oltre alle sanzioni saranno chiamati a ripagare i danni”, conclude l’assessore.