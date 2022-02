Andora, Mirko Fossati è il nuovo presidente dell’Avis

Andora. Martedì 22 febbraio 2022 si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio direttivo dell’Avis di Andora per il quadriennio 2022-2026; Mirko Fossati (a sinistra nella foto), 46 anni, imprenditore e volontario della Croce Bianca, è il nuovo Presidente che succede a Daniele Martino.

Il Consiglio direttivo è formato da Cinzia Ballesio (Vice Presidente), Giancarlo Trincia (Segretario), Mattia Poggio (Tesoriere), Raffaella Bancalari (Consigliere alfiere), Daniele Martino (Consigliere delegato alle comunicazioni), Paolo Pernice (Consigliere delegato alle manifestazioni), Loredana Poggio (Consigliere delegato al materiale sanitario) e Mariangela Renzullo (Consigliere collaboratore di segreteria)

“È per me un grande onore personale ricoprire questo incarico di Presidente con la consapevolezza di potere contare su una squadra di amiche e di amici dove l’unico obiettivo è la crescita dell’Avis di Andora – dichiara il neo Presidente Mirko Fossati – Donare è un’esperienza di volontariato sociale dove si dà una parte di sé stessi per gli altri. Insieme cercheremo di continuare a migliorare questa attività”.

In merito agli obiettivi futuri, Fossati dichiara: “Ringrazio il Consiglio direttivo uscente, guidato da Daniele Martino. Da essi e da lui, ricevo una Avis di Andora tanto virtuosa nella gestione quanto attiva nel sociale e nella Comunità del nostro paese. Il mio intento, assieme a tutti i nuovi Consiglieri, è proseguire in maniera fruttuosa su questa strada positiva. Grazie al lavoro degli amici del rinnovato Direttivo, sono certo che l’Avis di Andora migliorerà ancóra i già importanti traguardi raggiunti”.

Il Presidente uscente Daniele Martino fa il bilancio dell’ultimo quadriennio alla guida dell’Avis, sottolineando gli importanti risultati conseguiti.

“Desidero ringraziare tutti i Consiglieri del direttivo uscente che mi hanno sempre supportato in maniera capace e costruttiva; il risultato più importante dell’Avis di Andora dal 2018 a oggi è stato un ulteriore aumento degli iscritti e delle unità di sangue raccolte, nonostante la situazione pandemica che abbiamo vissuto negli ultimi due anni; i nostri donatori hanno infatti dimostrato di essere l’energia propulsiva della nostra associazione. Li ringrazio di cuore, uno per uno e una per una, perché sono la nostra forza e il nostro vigore; sono contento di passare il testimone all’amico Mirko Fossati che sicuramente si farà valere come Presidente e gli porgo i miei auguri di buon lavoro. Viva l’Avis di Andora, viva la donazione di sangue!”.

Contestualmente al Consiglio direttivo, è stato eletto anche il Collegio dei revisori per il quadriennio 2022-2026 (nelle persone di Franco Baron, Patrizia Fogli e Rapi Caterina).