Ancora un successo per Augusto Gesso di CrossFit Albenga: medaglia d’oro a Modena

Albenga. Si è conclusa appena due settimane fa la prima competizione nazionale di crossfit del 2022 e l’ingauno Augusto Gesso, proprietario della palestra CrossFit Albenga, ha trionfato ancora, allungando così la sua striscia positiva di risultati: nelle ultime sette gare sono infatti stati sette i podi da lui conquistati. In quattro circostanze ha ottenuto la medaglia d’oro.

Quest’ultima gara, svoltasi a Modena sabato 5 e domenica 6 febbraio, ha contato più di 1.700 atleti nella fase di qualifica, provenienti da tutta Italia e suddivisi in squadre da due componenti. Ed è stata la squadra composta da Augusto Gesso e dall’amico Enrico Zenoni ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio dopo due giorni di prove davvero intensi.

“È il mio anno più importante, mi gioco la qualifica per i campionati mondiali, sarebbe un onore portare il nome della mia città così in alto – dice Gesso, che si allena duramente tutti i giorni per coronare il suo sogno -. Il segreto risiede nella passione, lo sport è il mio credo e cerco di trasmettere tutto ciò ai miei allievi, ogni giorno, in ogni lezione“.