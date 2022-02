Amatori Nuoto Savona grande protagonista al campionato regionale assoluto

I giovani atleti dell’Amatori Nuoto Savona crescono e ottengono ottimi risultati al Campionato Regionale Assoluto in vasca corta, svoltosi alla Piscina Sciorba di Genova lo scorso fine settimana.

Qualificati alle finali i migliori nuotatori liguri di ogni specialità, per l’Amatori sono scesi in acqua, accompagnati dall’allenatore Andrea QUARTARARO, dieci atleti: Matteo ALLEGRETTI, Francesco COSTA, Sebastiano DE FRANCHI, Lorenzo MACCAGNO, Valentina MARTINO, Beatrice MASTRASSO, Lorenzo PUGLIARO, Matteo VIMERCATI, Letizia VULPETTI e Andrea ZANINI.

A completare la squadra savonese hanno gareggiato nelle staffette Anna MAGLIANO e Simone MAROCCHI.

Eccellenti risultati sono stati ottenuti da Francesco COSTA, che è arrivato a podio in tutte le quattro gare disputate: argento nei 200 Rana e bronzo nei 100 Rana, 200 e 400 Misti, confermandosi così tra le eccellenze del nuoto ligure.

Brillanti anche le gare di Letizia VULPETTI, arrivata seconda nei 50 Rana e quarta nei 100 Rana.

Medaglie di legno (quarti posti) per Lorenzo PUGLIARO nei 200 Farfalla e Andrea ZANINI negli 800 Stile Libero.

Una menzione speciale per Matteo ALLEGRETTI del 2008, il più giovane atleta ligure a qualificarsi nella gara dei 400 Misti.

Con i tempi registrati nelle competizioni disputate hanno ottenuto il pass per i Criteria Giovanili di Riccione a fine marzo, Francesco COSTA nei 100 e 200 Rana e Letizia VULPETTI nei 100 Rana.

Complimenti agli atleti amatorini e buon lavoro in attesa delle finali del Campionato Regionale di Categoria, che si terranno il prossimo mese di marzo.