“Alziamo lo sguardo”: il 10 febbraio l’incontro online per i catechisti

Savona. Giovedì 10 febbraio alle ore 21 l’Ufficio Catechistico diocesano propone l’incontro online “Alziamo lo sguardo” per parroci e referenti parrocchiali con lo scopo di rilanciare il cammino di formazione e riannodare i fili del progetto catechistico diocesano. Chi fosse interessato può collegarsi al seguente link.

“L’ufficio ha costituito già da due anni una rete di referenti per tenere i contatti con le parrocchie e gli animatori dei gruppi scout e oratoriali attivi nella catechesi – spiega il direttore don Germano Grazzini – In quest’incontro prepareremo, fra l’altro, il prossimo evento di formazione”.

Mercoledì 23 febbraio, sempre online, la formatrice Alessandra Augelli, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, darà alcuni spunti per leggere la situazione dei ragazzi durante e dopo la pandemia. Sarà possibile porle domande ed elaborare qualche idea per il futuro lavoro. L’ufficio fornirà a breve le informazioni per partecipare a tale evento.