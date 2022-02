Altri 20 milioni per le emergenze e la tutela delle coste: l’annuncio di Giampedrone a Laigueglia

Laigueglia. Sono circa una ventina i milioni di euro avanzati dal piano per coprire i lavori legati alle emergenze 2018. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone in visita a Laigueglia per presentare il secondo lotto di lavori del valore di 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza e la resilienza della costa.

“Ho sempre detto che bisogna spendere bene, aprire i cantieri con i tempi giusti e ovviamente concordare le opere con i territori. Tutto questo è stato fatto, ma c’è un passaggio in più. Non voglio che nessun euro che abbiamo ricevuto e può essere speso nei nostri territori, debba tornare a Roma”, ha spiegato l’assessore regionale.

“Quindi tutti i residui, i mancati obiettivi, tutta la capacità che noi possiamo rimettere in campo a livello economico in un nuovo piano commissariale di protezione civile che, immagino potrà arrivare fra l’estate e l’inizio del prossimo autunno, verranno reinvestiti proprio sulle emergenze del 2018”, ha proseguito.

“A completare opere, nuovi lotti e magari anche alcuni interventi di strategia regionale che finora non avevano la priorità”, ha concluso Giampedrone.