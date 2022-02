Albissole, Rebagliati festeggia i tre punti: “Abbiamo vinto contro un’ottima squadra, spero di raggiungere la doppia cifra”

Albissola Marina. Domenica pomeriggio allo stadio Faraggiana è andata in scena la sfida tra Albissole e Carcarese “B”, match valevole per l’undicesima giornata del Girone C del campionato di Seconda Categoria. L’incontro, tignoso e piuttosto bloccato, si è concluso sul risultato di 1-0 in favore dei biancazzurri, una vittoria fondamentale per ripartire tenendo a debita distanza il Dego secondo in classifica.

Al termine della gara non sarebbero potute mancare le dichiarazioni di Danilo Rebagliati, match winner della sfida il quale ha esordito dichiarando: “Abbiamo disputato una partita veramente difficile contro una delle squadre più forti e fisiche del campionato, probabilmente una delle più ostiche insieme al Dego. Quelli conquistati oggi sono 3 punti importantissimi per noi”.

Successivamente l’attaccante ha continuato il proprio intervento sottolineando come la vittoria contro la Carcarese “B” abbia avvicinato ulteriormente i Ceramisti all’obiettivo promozione: “Se riuscissimo a mantenere il +7 dopo aver affrontato il Pallare ed il Plodio sicuramente faremmo un importante passo in avanti. Le prossime due gare saranno difficili, ma vincerle significherebbe avvicinarci notevolmente alla vittoria del campionato”.

Immancabile poi un pensiero dedicato ai propri supporter: “I nostri tifosi sono fantastici e, nonostante le diffide, sono sempre di più. Ci danno una spinta incredibile, ci fa piacere vincere anche per chi non può esserci”. Infine l’attaccante ha svelato come speri di riuscire a siglare le reti necessarie per poter andare in doppia cifra (al momento è a quota 7, ndr), un obiettivo comunque marginale rispetto a quello di vincere il campionato.

È terminata in questa maniera l’intervista a Danilo Rebagliati, terminale offensivo a disposizione di mister Gasparlin riuscito con la sua rete a regalare ai Ceramisti una vittoria importantissima.