Albissole, mister Gasparlin indica la strada: “Dobbiamo provare a terminare febbraio con questo margine di vantaggio”

Albissola Marina. Domenica pomeriggio alle ore 15:00 allo stadio Faraggiana è andata in scena una delle gare valevoli per l’undicesima giornata del Girone C del campionato di Seconda Categoria. A sfidarsi in un match tignoso e a tratti completamente bloccato sono state Albissole e Carcarese “B”, compagini riuscite a tener fede ai propri valori lottando fino al termine dell’incontro.

Alla fine a decidere la sfida è bastato un rigore di Rebagliati, attaccante biancazzurro il quale ha raggiunto quota 7 marcature in campionato. Nel post partita non sarebbe poi potuto mancare un commento da parte di mister Gasparlin, tecnico dell’Albissole il quale ha esordito dichiarando: “D’ora in avanti affronteremo tutte partite difficili, avendo vinto sempre nel girone d’andata è normale che adesso tutte le squadre cerchino di sgambettarci. La Carcarese “B” è una formazione tonica che ha cercato in ogni modo di metterci in difficoltà. Loro sanno attaccare bene la palla e chiudono gli spazi, lo si è visto perchè abbiamo vinto solo 1-0 grazie ad un rigore. La compattezza del nostro spogliatoio è invidiabile, la società ci sta coccolando dandoci grande fiducia”.

In seguito l’allenatore dei Ceramisti ha proseguito analizzando i prossimi impegni dei biancazzurri, un calendario che prevede due trasferte valbormidesi contro due formazioni ostiche. “Ci aspetta un febbraio davvero di fuoco – ha continuato Gasparlin – Dopo il Dego in trasferta e la Carcarese “B” qui al Faraggiana adesso dovremo affrontare il Pallare ed il Plodio, se riuscissimo ad uscire da questo mese indenni conservando i 7 punti di vantaggio riusciremmo probabilmente a dare un segnale importante per la vittoria finale del campionato”.

L’allenatore ha poi svelato come, a suo parere, la gara più difficile giocata fino a questo momento sia stata quella contro il Dego, una partita in cui pareggiare nonostante l’elevato numero di defezioni ha avuto il sapore di una vera e propria impresa. “In Val Bormida tutte le trasferte sono dure, dovremo usare la testa restando concentrati: sarà questo il segreto”.

Infine non sarebbe potuta mancare una menzione a Stefano Crino, capitano dell’Albissole rientrate dopo il brutto infortunio sofferto contro la Santa Cecilia : “Stefano oggi ha avuto qualche problemino perchè rivedere quella rete lo ha messo un po’ in soggezione, poi però è stato bravo a farsi scivolare addosso la tensione. Sono felice per aver recuperato la persona, non era facile dopo un episodio di quel tipo. Sono contento insomma, è tornato il nostro capitano”.

È terminata in questa maniera l’intervista a mister Roberto Gasparlin, tecnico dei Ceramisti pronto adesso a preparare al meglio la sfida di domenica contro l’agguerrito Pallare Calcio.