Albissola, la “cornice amorosa” in Pozzo Garitta pronta a ampliarsi con una panchina ad hoc

Albissola Marina. Nel 2018 durante la festa degli innamorati ad Albissola Marina, in Pozzo Garitta, venne posizionato un ombrello rosso realizzato dai ceramisti Gloria e Serena Salino, Adamo Monteleone e Luca Damonte. L’installazione è diventata un angolo selfie per molti innamorati che però oggi vuole dotarsi anche di una panchina dedicata.

L’idea è quindi quella di completare lo spazio “amoroso” con la realizzazione di una panchina abbinata, che andrà a sostituire quella provvisoria attualmente presente. La seduta sarà posizionata e inaugurata in primavera ma, per la sua progettazione, può contribuire chiunque con la propria frase d’amore preferita.

E’ così che, il giorno di San Valentino, sempre in Pozzo Garitta dalle 15.30 in poi si raccoglieranno frasi e dediche d’amore che verranno poi selezionate per essere inserite sulla nuova panchina.

L’idea della “cornice d’amore”, che porta con sè il messaggio “l’amore ci protegge”, è stata ideata da Laura Filippi e Marzia Pistacchio e promossa dal Comune di Albissola.