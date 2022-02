Albisola, piazza Dante si arricchisce di nuove opere d’arte: a San Valentino arrivano i coniglietti di Paolo Pastorino

Albisola Superiore. Anche la città di Albisola si prepara ad accogliere la festa di San Valentino: lunedì 14 febbraio piazza Dante Alighieri celebra la festa degli innamorati con l’inaugurazione delle opere di Paolo Pastorino.

“Osvaldo e l’arte urban ad Albisola”, è questo il titolo dell’esposizione a cielo aperto organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Albisola Superiore che inaugurerà alle ore 16 e sarà attiva per alcuni mesi.

Paolo Pastorino, artista e designer, ha partecipato a numerose mostre tra cui la Milano city fashion week e sempre nel 2021 è stato ospite dell’Art3f — Salon international d’art contemporain. Da tempo l’artista savonese è impegnato nel realizzare e diffondere la sua arte a livello internazionale e con uno sguardo allo nuove correnti artistiche. Questa volta il suo impegno è per Albisola, luogo natale dove i genitori avevano la storia fabbrica di ceramiche artistiche “Ceramiche Pastorino” fin dal 1964. Per San Valentino l’artista – che ha recentemente aperto uno studio ad Albisola – ha realizzato alcuni suoi simpatici coniglietti che andranno ad abbellire Piazza Dante.

Nel contesto del giorno di San Valentino, sarà proposta una serie di opere di grandi dimensioni in fascino tutto urban art posizionate sulle aiuole adiacenti alla fontana della piazza; inoltre un’installazione sarà da cornice per chi vuole farsi un selfie ed immortalare questo momento. Nell’arte di Pastorino c’è un progetto tutto suo dal nome “Urbantoi”, unione di due movimenti artistici, da una parte l’Urban Art che segue a braccetto la Street Art e dall’altra l’innovativa “Toy Art” nata in Giappone, diffusa in America e Francia per approdare in Italia.

Pastorino spiega il suo concetto: “La mia idea è quella di creare un ponte di collegamento tra presente e passato, che come nel ‘fanciullino’ del Pascoli, possa, tramite la fruizione delle opere, riportare a emozioni e sentimenti positivi di quando eravamo bambini dove tutto era sogno e fantasia, persa oramai con l’età adulta”.

“Prosegue la valorizzazione di una delle piazze più centrali di Albisola – è il commento dell’assessore alla cultura albisolese Simona Poggi -. Il restyling artistico era iniziato nel 2020 in seguito al completamento della nuova rotatoria e per l’occasione, Paolo Anselmo aveva esposto i suoi celebri pesci in ceramica. Ora siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo, con un altro artista legato al comprensorio albisolese”.

“Per San Valentino piazza Dante Alighieri sarà popolata dagli iconici coniglietti dalle forme zoomorfe realizzati da Paolo Pastorino. ‘Osvaldo’ è il nome del simpatico coniglio nato da un progetto artistico che si rifà alla corrente della Toy Art che riunisce le esperienze delle illustrazioni dei manga, dei videogiochi e dei fumetti. Un progetto di arredo urbano che concilia il passato con nuovi elementi di design”, aggiunge Poggi.

“Sono felice per questo evento, che grazie all’iniziativa dell’assessore alla cultura Simona Poggi avrà come protagoniste le mie opere che ben si inseriscono nel contesto di Piazza Dante – afferma l’artista Paolo Pastorino -. Questa installazione fa parte di un mio progetto ‘urban Toy’ che ha lo scopo, tramite un tocco ironico di forma e colore, di dare un momento di entusiasmo e di forza in questa situazione di disagio pandemico”.

L’evento di presentazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti-covid.