Albero sulla strada a Savona, intervento dei vigili del fuoco

Savona. Per fortuna nessuna grave conseguenza per l’albero finito sulla sede stradale a Savona: è successo nella tarda mattinata di oggi in via Romagnoli.

L’allarme è scattato verso le 12.00, con il tronco e alcuni rami precipitati sulla via savonese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Savona che hanno operato per la rimozione e messa in sicurezza della strada.

Non è stata necessaria la chiusura di via Romagnoli, l’intervento si è risolto in breve tempo senza particolari criticità.