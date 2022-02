Albenga, Toti ribadisce il “no” al PS: “Pericoloso e vi spiego perché. Ecco la mia idea di sanità”

Albenga. “Avere un pronto soccorso ad Albenga non è possibile: è errato e, anzi, sarebbe pericoloso“. È iniziato così, a mo’ di sentenza e senza mezze misure, il discorso del presidente di Regione Liguria e assessore regionale alla Sanità Giovanni Toti, in esclusiva ai microfoni di IVG. Un’intervista in diretta di circa mezz’ora, con il direttore Andrea Chiovelli e il giornalista che si occupa del comprensorio ingauno Daniele Strizioli, avvenuta nella giornata di ieri, su Facebook.

Ma è necessario fare un passo indietro. Venerdì scorso, dopo numerose richieste senza esito, Toti ha preso parte (in videoconferenza) alla Commissione Sanità allargata che si è tenuta ad Albenga, alla presenza di sindaci e amministratori del territorio albenganese e dei comuni limitrofi, a caccia di risposte sul futuro dell’ospedale Santa Maria di Misericordia.

E di risposte, da parte di Toti e tecnici della Regione (QUI trovi l’articolo), ne sono arrivate, ma evidentemente non soddisfacenti per gli amministratori. Al punto che, ieri mattina, il sindaco di Albenga ha annunciato l’intenzione di organizzare una manifestazione di protesta “per chiedere la riapertura del pronto soccorso di Albenga” che dovrebbe svolgersi, a giudicare dai commenti e dalle adesioni in modo imponente in termini di numeri, il prossimo 11 marzo.

La decisione ovviamente non è passata inosservata agli occhi della Regione e dello stesso presidente Toti, che ha scelto proprio IVG come canale per ritornare nuovamente sulla vicenda e spiegare le sue ragioni.

Non sono mancate le polemiche, in particolare da parte dei lettori che, invitati a porre le loro domande e a palesare i propri dubbi nei commenti, non si sono certo fatti pregare, ribadendo a Toti il sentimento del territorio: “Riavere il pronto soccorso, senza se e senza ma”. E senza se e senza ma, purtroppo per loro, è stata anche la risposta dello stesso Toti, che ha chiuso nuovamente e definitivamente le porte.

“ALBENGA NON AVRA’ UN PRONTO SOCCORSO: SAREBBE PERICOLOSO E VI SPIEGO PERCHE'”

“I distretti 4 e 5 dell’Asl2, quelli in questione, contano circa 113mila abitanti e ospitano due ospedali, – ha dichiarato Toti. – Uno è il gigantesco Santa Corona, un Dea di II livello che normalmente dovrebbe essere presente e servire un’area con 600mila abitanti, ed uno nuovo come il Santa Maria di Misericordia di Albenga, che abbiamo intenzione di potenziare e non il contrario. Continuo a ripete che sono state dette e si continuano a dire molto fandonie in merito: ripeterle in continuazione non le renderà vere“.

“Il pronto soccorso di Albenga è stato chiuso nel 2012 dai rappresentanti di quel partito (il PD) che ora vogliono scendere in piazza per protestare contro la chiusura. Quel pronto soccorso è insostenibile e profondamente sbagliato. La cosa più rischiosa non riguarda le tempistiche di arrivo in pronto soccorso, ma l’eventuale arrivo in una struttura dove, per scelta politica, le specialità mediche risultino suddivise, frammentate e spezzettate privando il cittadino di tutta la capacità diagnostica di cui avrebbe invece bisogno. Pretendere di avere tutto e pure sotto casa porta consenso, ma non è certo la soluzione: è un errore che la politica ha fatto spesso in passato”.

“Per salvare vite umane il pronto soccorso ha bisogno di strutture specifiche come cardiologia interventistica, cardiochirurgia, medicina d’urgenza, chirurgia d’urgenza, neurologia e personale che abbia tanti casi al giorno per affinare le proprie professionalità. E questo è impossibile farlo ad Albenga: non abbiamo le professionalità, alcune specialità sono deboli in termini numerici e un reparto di medicina deve avere un certo numero di casi”.

“Non è una questione di risparmiare dei soldi, ma di numeri, capacità, formazione e qualità. Nessuno deve vedere l’ospedale come il nosocomio sotto casa propria: la sanità è fatta di tante componenti, che vanno integrate al meglio. Se ognuno pensa che ogni 5-10mila abitanti si possa avere tutto si sbaglia e i sindaci lo possono anche raccontare, ma non è vero. Nel savonese avremo gli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure, che saranno integrati grazie ai presidi di Albenga e Cairo Montenotte“.

LA DISTANZA TRA ALBENGA E PIETRA LIGURE e IL PARAGONE “IMPOSSIBILE” CON L’EMILIA-ROMAGNA

“In 12.7km in linea d’aria ci sono due ospedali, ad Albenga e Pietra Ligure. Questo rende la zona albenganese-pietrese il luogo più presidiato in termini sanitari dopo Genova nella nostra Regione. In tutta la Liguria sono presenti pronto soccorso in aree ben più vaste di questa”, ha proseguito Toti.

E quando al presidente è stato fatto notare, però, che tra Cervia e Rimini ci sono ben 4 pronto soccorso in circa 30km, Toti ha replicato: “I numeri turistici della Liguria sono ottimi, ma le presenze di Rimini e Riccione non sono minimamente paragonabili alle nostre: la città di Rimini da sola è un agglomerato urbano che supera la provincia di Savona, due situazioni talmente diverse che non si possono paragonare”.

“Ma allo stesso tempo, in Emilia, non vivono certo il caos strade e autostrade che si registra ormai quotidianamente in Liguria”, ha incalzato ancora la redazione di IVG: “Abbiamo studiato tutte le tempistiche: tra Albenga e Pietra c’è un tempo di percorrenza intorno ai 17 minuti, unificato da un tratto di Aurelia molto scorrevole rispetto ad altri, e sulle autostrade liguri i lavori finiranno tra un paio di mesi”.

“In alcuni casi ci si può mettere un’ora, ma i casi sono rarissimi, in particolare quelli che riguardano le ambulanze. Personalmente non credo che un pronto soccorso piccolo (Albenga), spezzettato e inefficiente, possa essere migliore di un solo pronto soccorso (Santa Corona), grande qualificato e attrezzato“.

“REGIONE CREDE MOLTO NELL’OSPEDALE DI ALBENGA: NE SFRUTTEREMO IL POTENZIALE AL MEGLIO. ECCO IL PROGETTO”

“L’ospedale di Albenga è stato il principale baluardo del savonese contro il Covid durante la pandemia. Ha lavorato moltissimo ed è anche riuscito a continuare ad erogare un sacco di prestazioni in pandemia, almeno il 60% di quelle che erogava nel periodo ante-covid. Vogliamo rafforzare tutta la sanità della provincia di Savona: solo su Santa Corona sono previsti 100 milioni di euro di investimenti”.

“Ad Albenga i 220 posti letto che ci sono oggi verranno completamente utilizzati. Sarà un ospedale che funzionerà a pieno ritmo, con un Punto di Primo Intervento. Albenga, oltre al PPI, potrà contare su: punto prelievi, centro vaccinale, radiologia, mammografia, poliambulatori, servizi consultoriali, continuità assistenziale, ambulatori specialistici di cardiologia, dermatologia e oculistica, anche con attività chirurgica, il day hospital di dermatologia, endoscopia digestiva, operazioni di chirurgia generale, vascolare e urologica, due blocchi operatori, medicina interna, sia generalista che a vocazione geriatrica, ortopedia e ortopedia chirurgica, malattie infettive, 20 posti di ospedale di comunità e 12 posti hospice per un totale di 220 posti letto e con un aumento di prestazioni che saranno superiori anche rispetto al periodo pre-Covid”.

“NESSUN DEFICIT SANITARIO NEL SAVONESE: ALBENGA NON E’ E NON DEVE SENTIRSI SVANTAGGIATA, ANZI…”

“Un Dea di II Livello come il Santa Corona, ribadisco, potrebbe servire 600mila persone: gli abitanti di quella zona sono circa 113mila e ci sono due ospedali. Abbiamo il 50% di posti letto in più di quello che è considerato ottimale dagli standard nazionali in tema di sanità. Non c’è un deficit di sanità, al massimo di organizzazione: dopo il Covid dovremo impegnarci proprio a migliorare l’organizzazione sanitaria nella nostra Regione”.

E a nulla è valsa anche la provocazione, avanzata da alcuni lettori, di spostare il Dea di II livello ad Albenga, sfruttando la nuova e moderna struttura a disposizione: “La scelta della sanità della provincia di Savona si è consolidata nel corso di decenni: l’ospedale di Pietra Ligure può contare su un’area molto vasta e l’ospedale Albenga non è certo nato per sostituire Santa Corona. Nulla ovviamente vieta in teoria di fare ragionamenti diversi, ma ad ora Albenga non ne sarebbe nemmeno in grado per dimensioni e specialità. Ci tengo però a specificare che, con o senza pronto soccorso, Albenga non è svantaggiata rispetto a nessuna altra realtà della Liguria: allora Varazze, Loano, Albissola, per citare alcune città dove non c’è un ospedale, dovrebbero sentirsi di serie B? Albenga è la seconda città della provincia, infatti ha un ospedale proprio e si trova a soli 12 km dal nosocomio più grande del ponente ligure, attrezzato di tutto punto (Santa Corona)”.