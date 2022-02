Albenga, sorpreso senza documenti tenta di fuggire e fa cadere un’agente della polizia locale: arrestato

Albenga. E’ stato fermato per un controllo e, nel tentativo di scappare, ha buttato per terra una agente della polizia locale. Per questo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni.

E’ successo giovedì mattina ad Albenga durante una attività di controllo sul territorio. L’unità operativa sicurezza urbana, nell’ambito del proprio servizio all’interno di un locale, ha sorpreso un cittadino nordafricano senza documenti di identità; a seguito dell’accertamento l’uomo è stato invitato dagli agenti a recarsi con loro presso gli uffici del Comando per il fotosegnalamento.

L’uomo dapprima si è opposto verbalmente all’invito e poi ha cercato di darsi alla fuga divincolandosi e scagliandosi contro un’agente donna che, di conseguenza, è caduta violentemente a terra. Grazie all’immediata intervento degli agenti, supportati dalla pattuglia di pronto intervento della polizia locale allertata immediatamente dai colleghi, l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’arresto è stato convalidato nella giornata di ieri. L’autorità Giudiziaria competente ha disposto il divieto di dimora in provincia di Savona.

“Grande soddisfazione” da parte dell’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci e del sindaco Riccardo Tomatis “per il lavoro che la polizia locale di Albenga costantemente porta avanti sul territorio”.