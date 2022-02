Albenga, sopralluogo sul rio Avarenna: i tecnici escludono la presenza di acque fognarie

Albenga. L’ufficio ambiente del Comune di Albenga in collaborazione con l’ufficio tutela del territorio della polizia locale è intervenuto sul rio Avarenna per verificare le segnalazioni giunte dal consigliere di minoranza Roberto Tomatis tramite i media.

“Non avendo ricevuto comunicazioni o segnalazioni dirette l’intervento è avvenuto dopo la pubblicazione della notizia”, sottolineano dal Comune.

Sul posto erano presenti gli agenti della polizia locale, i responsabili dell’ufficio ambiente del comune e Sca che ha effettuato campionamenti, analisi e monitorato l’area escludendo la presenza di acque fognarie nel rio Avarenna.

È stato possibile, attraverso alcuni accertamenti, stabilire che il rio era stato sporcato dall’attività di alcuni dipendenti di un cantiere edile che si trovava in prossimità dello stesso. I responsabili sono quindi stati individuati.

Afferma l’assessore all’ambiente Giovanni Pollio: “Invito il consigliere Tomatis, che ben conosce gli uffici e sa come contattarli, a fare le dovute segnalazioni anche agli organi preposti, non solo ai giornali, solo in questo modo è possibile permettere interventi tempestivi, in grado di risolvere le problematiche e risalire ad eventuali responsabili.

L’appello vale anche per tutti i cittadini: segnalate le eventuali problematiche agli uffici e agli organi preposti”.