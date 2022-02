Albenga scende in piazza per ottenere il PS, Cangiano: “Tutti uniti per far sentire la voce del territorio”

Albenga. Un appello, attraverso un videomessaggio, per riunire più persone possibili ad Albenga in occasione dell’annunciata manifestazione al fine di ottenere il pronto soccorso presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia. È stato lanciato dall’ex sindaco e attuale consigliere ingauno Giorgio Cangiano.

L’iniziativa, salvo cambiamenti in corsa, dovrebbe svolgersi, in modo imponente in termini numerici, il prossimo 11 marzo: “Sarà una manifestazione importante, – ha esordito l’ex primo cittadino della Città delle Torri. – È però giusto puntualizzare che non si tratta di un’iniziativa contro qualcosa, ma a favore dell’ospedale di Albenga, a favore del fatto che venga dotato di un pronto soccorso. Non è una battaglia di campanile, ma di buonsenso legata al fatto che non si parla di numeri, ma di persone, di diritto alla salute. Arrivare con certe tempistiche in ospedale o con altre può valere il prezzo di salvare o meno una vita“.

“Stiamo parlando di noi, dei nostri cari e famigliari. La manifestazione non è stata concepita e non sarà ‘partitica’, ma sarà un evento che vedrà in piazza i cittadini del Comprensorio. Chiediamo anche ai sindaci di essere presenti con la fascia tricolore”, ha proseguito Cangiano.

Quindi, un passaggio sulla decisione di Toti: “La scelta di non dotare Albenga di un pronto soccorso è profondamente sbagliata. E la nostra iniziativa non è nemmeno una battaglia contro il Santa Corona che, senza il pronto soccorso di Albenga, sta vivendo una fase complicata e difficile. A Pietra Ligure sono ottimi sia il personale medico che infermieristico, ma i tempi di attesa sono infiniti“.

“Se non si riesce a rispondere all’attuale bacino d’utenza, figuriamoci d’estate quando le presenza turistiche fanno aumentare esponenzialmente la popolazione. Avremo una situazione invivibile e ingestibile. Questo lo capiamo tutti, ma non chi prende le decisioni. Noi vorremmo collaborare con il presidente Toti, ma collaborazione non significa certo imporre delle scelte dall’alto senza un minimo confronto. Chi dice che ad Albenga non serve il pronto soccorso non conosce la nostra realtà o viene a raccontare cose distanti dalla realtà”.

Infine, l’appello ai cittadini del Comprensorio: “Tutti quanti insieme, compresa ovviamente la minoranza, dobbiamo essere uniti, insieme alle associazioni, per far sentire la voce e le ragioni di coloro che vivono in questi territori“, ha concluso Cangiano.